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لبنان

وفاة طفل عمره سنة في بعلبك... المستشفى رفض إستقباله!

Lebanon 24
03-11-2022 | 11:43
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توفي الطفل أسعد مصطفى عز الدين، وعمره سنة واحدة، بعد امتناع مستشفى في بعلبك عن إستقباله بسبب عدم تأمين تكاليف العلاج.
 
والجدير بالذكر أنّ الطفل كان يُعاني من حرارة وإسهال.
 
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وطالب أهل الطفل عبر "لبنان 24" وزير الصحة بالتحرك فوراً، وفتح تحقيق بالموضوع.
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