وفاة طفل عمره سنة في بعلبك... المستشفى رفض إستقباله!

توفي الطفل أسعد مصطفى عز الدين، وعمره سنة واحدة، بعد امتناع مستشفى في بعلبك عن إستقباله بسبب عدم تأمين تكاليف العلاج.

والجدير بالذكر أنّ الطفل كان يُعاني من حرارة وإسهال.

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وطالب أهل الطفل عبر "لبنان 24" وزير الصحة بالتحرك فوراً، وفتح تحقيق بالموضوع.