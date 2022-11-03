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لبنان
تبادل إطلاق نار ومحاصرة أحد المطلوبين... ماذا يحصل في صبرا؟
Lebanon 24
03-11-2022
|
11:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عنصراً في قوى الامن الداخلي أُصيب خلال مداهمة المطلوب ع.ز في منطقة صبرا.
وفي التفاصيل، قام المطلوب بإطلاق النار باتجاه الدورية، فردّ عناصرها بالمثل، مما أدّى الى إصابته وعنصر من الدورية.
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إلى ذلك، حاصر فرع المعلومات ع.ز، وهو متواجد على سطح أحد الأبنيّة في المنطقة.
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