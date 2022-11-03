تبادل إطلاق نار ومحاصرة أحد المطلوبين... ماذا يحصل في صبرا؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عنصراً في قوى الامن الداخلي أُصيب خلال مداهمة المطلوب ع.ز في منطقة صبرا.

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وفي التفاصيل، قام المطلوب بإطلاق النار باتجاه الدورية، فردّ عناصرها بالمثل، مما أدّى الى إصابته وعنصر من الدورية.إلى ذلك، حاصر فرع المعلومات ع.ز، وهو متواجد على سطح أحد الأبنيّة في المنطقة.