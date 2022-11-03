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لبنان

في صيدا.. وفاة مواطن في حادث صدم

Lebanon 24
03-11-2022 | 12:17
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توفي المواطن حسيب نايف ابو غنام، بعدما صدمته دراجة ناريّة، عندما كان يعبر الطريق على البوليفار الشرقي لمدينة صيدا، فيما أُصيب سائق الدراجة. 
وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.
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دراجة نارية

صيدا

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