في صيدا.. وفاة مواطن في حادث صدم

توفي المواطن حسيب نايف ابو غنام، بعدما صدمته دراجة ناريّة، عندما كان يعبر الطريق على البوليفار الشرقي لمدينة صيدا، فيما أُصيب سائق الدراجة.

وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقاً بالحادث.

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