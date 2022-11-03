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لبنان

مساء.. هذا ما حصل امام كنيسة مار مخايل في الشياح

Lebanon 24
03-11-2022 | 12:41
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قام اشخاص من عائلة الموقوف لدى المحكمة العسكرية حسن شريف هاشم، بإشعال الإطارات امام كنيسة مار مخايل في الشياح احتجاجا على استمرار توقيف ابنهم بتهمة اطلاق النار في الهواء، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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