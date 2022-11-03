مساء.. هذا ما حصل امام كنيسة مار مخايل في الشياح

قام اشخاص من عائلة الموقوف لدى المحكمة العسكرية حسن شريف هاشم، بإشعال الإطارات امام كنيسة مار مخايل في الشياح احتجاجا على استمرار توقيف ابنهم بتهمة اطلاق النار في الهواء، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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