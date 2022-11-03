اليكم تسعيرة الدولار مساء!

وهي نفس التسعيرة المتداولة منذ فترة العصر اليوم.

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم الخميس، تسعيرة تتراوح ما بين 37600 و37700 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.