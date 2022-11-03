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لبنان

سرقة بقوة السلاح في طرابلس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-11-2022 | 13:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن احد المحال المختص ببيع "الكريب" عند اشارة عزمي في طرابلس تعرض لعملية سلب بقوة السلاح.
 
وفي التفاصيل، اقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية بتهديد الموظف بالسلاح وسرقة الصندوق الذي كان يحتوي على مبلغ مليون ليرة، ليفروا بعدها الى جهة مجهولة. 
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