سرقة بقوة السلاح في طرابلس.. إليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن احد المحال المختص ببيع "الكريب" عند اشارة عزمي في طرابلس تعرض لعملية سلب بقوة السلاح.



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وفي التفاصيل، اقدم مجهولون يستقلون دراجة نارية بتهديد الموظف بالسلاح وسرقة الصندوق الذي كان يحتوي على مبلغ مليون ليرة، ليفروا بعدها الى جهة مجهولة.