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لبنان

هل ارتفع دولار "صيرفة" اليوم؟

Lebanon 24
03-11-2022 | 13:14
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أعلن مصرف لبنان أنّ حجم التداول على منصة "Sayrafa" بلغ لليوم الخميس، 26,000,000 دولار أميركيّ، بمعدّل 30100 ليرة لبنانيّة للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليّات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
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