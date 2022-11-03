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لبنان

كلودين عون تستكمل لقاءاتها التشاورية بلقاء سادس بعنوان "الرعاية الصحية للمرأة من كل الفئات العمرية"

Lebanon 24
03-11-2022 | 13:45
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تستكمل رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون، في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان للفترة 2022- 2030، سلسلة اللقاءات التشاورية حول القضايا المؤثرة على أوضاع النساء في لبنان التي تعقدها الهيئة، باللقاء السادس تحت عنوان "الرعاية الصحية للمرأة من كل الفئات العمرية"، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الخارجية الهولندية.
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وألقت عون كلمة قالت قيها: "نلتقي اليوم للتباحث في المحاور التي ينبغي تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للمرأة لغاية 2030، في ما يختص بالرعاية الصحية للمرأة، في ظروف تظلل فيها تداعيات الأزمة الاقتصادية كل أوجه الحياة العامة والخاصة. والأزمة تنعكس على صعيد الصحة العامة، كما على صعيد صحة الأفراد. فمن الواضح حاليا، أن ظهور وباء الكوليرا يرتبط بشكل مباشر بتراجع شروط سلامة الغذاء وتنقية المياه وصيانة شبكات توزيعها".

أضافت: "إن الصعوبات التي يلاقيها اللبنانيون وسواهم من المقيمين لتأمين الاستشفاء وحتى الحصول على الدواء، تطغي في أولويات همومهم المعيشية، وباتت النفقات الصحية تمثل العبء الاقتصادي الأكبر الذي تضطر الأسر على تحمله، وتجهد السلطات المعنية لتوفيره لفئة المحتاجين التي تشكل اليوم الفئة الأكبر بين الفئات الاجتماعية. ووصلت انعكاسات الأزمة الاقتصادية إلى حد افتقار الفتيات والنساء للقدرة على الحصول على المستلزمات الصحية الضرورية خلال الدورة الشهرية الأمر الذي يعرضهن للأمراض. كانت المهمات الثلاث التي حددها القانون لوزارة الصحة عند إنشائها في عام 1946، الوقاية والتوعية والرعاية، واليوم من ضمن التحديات الكبرى التي تواجه وزارة الصحة العامة، نذكر الهم الاجتماعي الذي يتمثل بتأمين الخدمات الصحية للجميع".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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