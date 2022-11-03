عون يرد على كلام ميقاتي حول التشكيلة الحكومية

صدر عن الرئيس العماد ميشال عون البيان الاتي:

"بلغني ما قاله ‏رئيس ‏حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجلس النواب اليوم بشأن نقاشات جرت بيني وبينه في موضوع تشكيل الحكومة.

اؤكد ان ما قاله مجتزأ ويفتقد إلى الكثير من الدقة والصحّة، واذكّر بما اعلنت عنه للإعلام بعد آخر لقاء بيننا حين أتاني مودعاً قبل ستة أيام من نهاية الولاية، من انني قلت له انتظرك لتعود الى بعبدا لنصدر معاً مرسوم التشكيل، بحسب الأصول، لكنه ذهب ولم يعد".

Advertisement