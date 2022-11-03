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لبنان

وزير الداخلية استقبل وضاح الصادق ونقيب الصحافة

Lebanon 24
03-11-2022 | 15:07
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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه مساء اليوم، النائب وضاح الصادق وتم البحث في شؤون تتعلق بمدينة بيروت على المستويين الانمائي والخدماتي.
 
والتقى مولوي نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي وتباحث معه في الاوضاع العامة وشؤون مهنة الصحافة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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