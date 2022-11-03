منسق "العزم": ما شهدته جلسة مجلس النواب اليوم لا يعبر عن هموم الناس وتطلعاتهم

رأى منسق عام "تيار العزم" في عكار، الدكتور هيثم عز الدين، في بيان، أن "ما شهدته جلسة مجلس النواب اليوم، أقل ما يقال فيه إنه لا يعبر عن هموم الناس وتطلعاتهم، ولا يترجم هواجس المواطنين ومخاوفهم".



وأضاف: "إن المهاترات التي شهدتها قبة البرلمان تجعل من المشروع الخوف على مستقبل البلاد والعباد، ومن المنطقي التساؤل: هل هؤلاء هم النواب الذين انتخبهم الشعب لتمثيل مصالحه والدفاع عنها؟".

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