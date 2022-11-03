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لبنان

منسق "العزم": ما شهدته جلسة مجلس النواب اليوم لا يعبر عن هموم الناس وتطلعاتهم

Lebanon 24
03-11-2022 | 16:25
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رأى منسق عام "تيار العزم" في عكار، الدكتور هيثم عز الدين، في بيان، أن "ما شهدته جلسة مجلس النواب اليوم، أقل ما يقال فيه إنه لا يعبر عن هموم الناس وتطلعاتهم، ولا يترجم هواجس المواطنين ومخاوفهم".

وأضاف: "إن المهاترات التي شهدتها قبة البرلمان تجعل من المشروع الخوف على مستقبل البلاد والعباد، ومن المنطقي التساؤل: هل هؤلاء هم النواب الذين انتخبهم الشعب لتمثيل مصالحه والدفاع عنها؟".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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