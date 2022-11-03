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لبنان

سلوم: لن نترك المريض ويجب مكافحة الدواء المزور

Lebanon 24
03-11-2022 | 16:45
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 زار نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم يرافقه نائبه الدكتور عبد الرحمن مرقباوي، والدكتور حليم طيون، مستشفى سيدة زغرتا الجامعي، حيث عقد لقاء موسع مع صيادلة الشمال في قاعة الاجتماعات في المستشفى، في حضور المدير العام للمستشفى المونسنيور اسطفان فرنجيه. 
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والقى سلوم كلمة أشار فيها إلى أن "على رغم من تهريب الادوية التي تحصل، والمؤمرات التي يتعرض لها الصيدلي، اضافة الى المخاطر التي تواجهه يوميا وهو في صيدليته، لا زال الصيدلي صامد، الحالة ليست وليدة اللحظة، هي مؤامرة يتعرض لها الصيادلة في لبنان، ونحن نادينا مرارا وتكرارا ان الدعم لا يكون للدواء انما للمريض كي يستطيع ان يستفاد منه"... وقال: "نحن لن نترك المريض، ويجب مكافحة الدواء المزور، لان حقنا هو بتأمين الدواء الجيد لكل المواطنين".

ومن ثم تحدث المونسنيور فرنجيه مشددا: "يجب ان نفكر دائما بشعبنا، ان نكون الى جانبه عندما يحتاجنا، ان نتعالى عن المصالح الشخصية، والا نتركه عند اي شدة او محنة تقع، لانها تصرفات لا اخلاقية".

واعلن المونسنيور فرنجيه عن مبادرة تجاه الصيادلة "الذين يضحون في هذه الفترة وهم دائما الى جانب الناس، وهي مبادرة تكريم من المستشفى للصيادلة ان يكونوا من جسم المستشفى وان نقدم لهم استشفاء من الدرجة الاولى، من هنا اشدد على ان نتعاون معا كي نخرج من هذه الدوامة، اليوم نترحم على الايام الماضية، لكننا لن نبكي على الاطلال وإنما يجب ان ننطلق مجددا. يجب ان لا نترك السفينة واولادنا عليها يغرقون".


 
المصدر: الوكالة الوطنية
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