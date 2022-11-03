جلسة الخميس المقبل لن تكون غير سابقاتها

استبعد مصدر نيابي متابع عبر "الأنباء" الكويتية ان "تكون جلسة الانتخاب الرئاسية، التي عينها الرئيس نبيه برّي يوم الخميس المقبل، أفضل من حيث النتيجة من سابقاتها، بغياب التوافق الذي طرح بري الحوار كطريق للوصول اليه، في حين يواصل رئيس المجلس توجيه الدعوات إلى جلسات أسبوعية انسجاما مع الدستور الذي يتحدث عن جلسات مفتوحة، وربما استدراكا لاستخدام الآخرين حق الاجتماع في المجلس دون دعوة رئيسه في مرحلة الشغور، والتي سيحول اكتمال النصاب دون انعقادها، مما قد يترتب عليه اعطاء الانقسام السياسي الظاهر بعدا طائفيا، وهذا ما يتمناه المصطادون في المياه العكرة". (الأنباء الكويتية)

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