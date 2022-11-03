رياض يمق يكلف بالبلدية رسمياً بعد الطعن

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أرسل وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، كتابا إلى محافظ الشمال رمزي نهرا، بقرار الطعن المقدم لمجلس شورى الدولة من رياض يمق بالمظلومية الكيدية التي وقعت عليه من قضية رئاسته لبلدية طرابلس، والتي نظر فيها مجلس شورى الدولة وأبطل رئاسة أحمد قمر الدين غير الشرعية واعادتها للرئيس الشرعي الدكتور رياض يمق.وبناء عليه يتوجب على المحافظ تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة وتسليم رئاسة البلدية إلى مستحقها بلا مماطلة ولا تسويف.