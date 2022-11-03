تحول "الهرج والمرج" الذي غالبا ما تشهده حلقات برنامج "صار الوقت" للاعلامي مارسيل غانم عبر قناة الـmtv، هذه المرة الى "عراك" داخل الاستديو بين الجمهور. وشهدت الحلقة على توتر كبير بين جمهور "التيار الوطني الحر" من جهة ومعارضين له من جهة اخرى، ما اضطر غانم الى ايقاف الحلقة مؤقتا.

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من الاشكال في حلقة "صار الوقت" pic.twitter.com/psr1qdw5OD — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 3, 2022

وبدأ الاشكال اثناء كلمة النائب وضاح الصادق عن شهداء "13 تشرين"، حيث استضاف غانم النواب: شربل مارون، وضاح الصادق والنائب السابق علي درويش وناشر موقع لبنان الكبير الصحافي محمد نمر. وتخلل الحلقة تبادل للاتهامات بين النائبين الصادق ومارون.

وبقي التوتر قائماً، حيث تطور العراك الى خارج مبنى الـmtv في النقاش، حيث تجمهر مناصرو التيار الوطني الحر، ما استدعى مارسيل غانم الى مناشدة رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل للتدخل لضبط الوضع حقنا للدماء. وخارج المبنى اشتبك مناصرو "التيار" مع أمن الاستديو وحصل اطلاق نار من قبلهم لابعاد المناصرين.

وبحسب المعلومات فقد تدخل الجيش الى فض الاشكال. وكانت مجموعة من الحرس القديم متواجدة على الطريق المؤدية الى الاستديو.

امام مبنى الـMTV في النقاش بعد الاشكال في حلقة "صار الوقت" pic.twitter.com/IRNh5pab2k — Lebanon 24 (@Lebanon24) November 3, 2022

وأسِفت إدارة "صار الوقت" لما حصل في الاستديو، واصفةً إيّاه بـ"غير المقبول ولا يليق بجمهور كان يُفترض أن يكون مضبوطاً".