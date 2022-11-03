تحول "الهرج والمرج" الذي غالبا ما تشهده حلقات برنامج "صار الوقت" للاعلامي مارسيل غانم عبر قناة الـmtv، هذه المرة الى "عراك" داخل الاستديو بين الجمهور. وشهدت الحلقة على توتر كبير بين جمهور "التيار الوطني الحر" من جهة ومعارضين له من جهة اخرى، ما اضطر غانم الى ايقاف الحلقة مؤقتا.
وبدأ الاشكال اثناء كلمة النائب وضاح الصادق عن شهداء "13 تشرين"، حيث استضاف غانم النواب: شربل مارون، وضاح الصادق والنائب السابق علي درويش وناشر موقع لبنان الكبير الصحافي محمد نمر. وتخلل الحلقة تبادل للاتهامات بين النائبين الصادق ومارون.
وبقي التوتر قائماً، حيث تطور العراك الى خارج مبنى الـmtv في النقاش، حيث تجمهر مناصرو التيار الوطني الحر، ما استدعى مارسيل غانم الى مناشدة رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل للتدخل لضبط الوضع حقنا للدماء. وخارج المبنى اشتبك مناصرو "التيار" مع أمن الاستديو وحصل اطلاق نار من قبلهم لابعاد المناصرين.
وبحسب المعلومات فقد تدخل الجيش الى فض الاشكال. وكانت مجموعة من الحرس القديم متواجدة على الطريق المؤدية الى الاستديو.
وأسِفت إدارة "صار الوقت" لما حصل في الاستديو، واصفةً إيّاه بـ"غير المقبول ولا يليق بجمهور كان يُفترض أن يكون مضبوطاً".
وكان غانم تحدث عن تغريدة نشرها الناشط روي حداد، قال فيها: "نحن والنايب شربل مارون ناوينلك يا مارسيل"، حيث نشر الصورة قبل وقوع الاشكال في الاستديو.
وعلى الجانب الاخر، غرّد الناشط في التيار الوطني الحرّ الياس الزغبي الذي كان حاضرا في الاستوديو على حسابه عبر وتويتر وكتب:
"بلطجية ال mtv إعتدوا علينا بالضرب لأننا قلنا رأينا.
نفس ال mtv يلّي إتظاهروا كرمالها شباب التيار، بقلب الاستديو تبعها عم يتم قمعنا.
ضيعان الحرية!!!".
بيان عن اللجنة المركزية في "التيار"
الى ذلك، صدر عن اللجنة المركزية للاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان الآتي:
"فيما كان طلاب من التيار الوطني الحر يشاركون في برنامج صار الوقت عبر محطة الMTV، تم الاعتداء عليهم من بعض الجمهور ومن عناصر أمن المحطة الذين قاموا باقتياد الطلاب إلى الخارج واعتدوا عليهم بالضرب وقاموا باطلاق النار.
اننا نطلب من الأجهزة الأمنية ومن القضاء أن يضع يده على الملف فوراً و سيقوم الطلاب المعتدى عليهم بالتقدم بالشكوى اللازمة،
كذلك نطلب من الإعلامي الاستاذ مرسل غانم الاّ يكتفي بتسليم الكاميرات للأجهزة الأمنية بل أن ينشر تسجيلاتها بالصوت والصورة ليطلع عليها الرأي العام ونطلب أيضاً من كل من لديه صوراً التقطها بواسطة الهاتف أن ينشرها لتظهر حقيقة ما حصل.
ان التيار الوطني الحر يضع هذه الحادثة برسم محطة الMTV المطلوب منها أن تفسر كيف تدعو ضيوفاً وتسمح لعناصر امنها بالاعتداء عليها، وهي تؤكّد انها طلبت من كل شبابها العودة الى منازلهم لعدم تحمّل مسؤولية اي اعتداء اضافي يحصل. ان شباب التيار الوطني الحر هم طلاب حوار، وهذا سبب مشاركتهم بالحلقة وهم ليسوا اصحاب اعتداء على احد".