وزير البيئة عرض لقمة المناخ مع سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان

Advertisement

أجرى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين اجتماعات مع سفراء الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، والمملكة المتحدة هاميش كاول، واليابان تاكيشي أوكوبو.وتمحورت اللقاءات حول برنامج لبنان في قمة المناخ والمبادرات المشتركة في شأن مكافحة التغير المناخي.كما وعرض الوزير ياسين خطة وزارة البيئة لاطلاق مرفق الاستثمار الأخضر الذي سيشكل فرصة لتشجيع ودعم الاستثمارات في القطاعات المرتبطة بمكافحة التغير المناخي مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام وإدارة الموارد الطبيعية.