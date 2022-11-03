الملفّ الرئاسي قد يكون على الطاولة قبل حلول الشهر المقبل

تتدفق معلومات من الخارج ان الملف الرئاسي سيكون على الطاولة قبل حلول الشهر المقبل، وأن محاولة جدّية لوضع الترتيبات الدستورية على مستوى الرئاسة والحكومة لن تتأخر عن بدايات السنة الجديدة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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