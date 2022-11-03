باسيل - فرنجية: التفاهم الحتميّ!

Advertisement

كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": حتى لو نفى رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل، خلال إطلالته الإعلامية الأخيرة، ترشّحه للانتخابات الرئاسية، فهو في الوقت عينه لم يقطع الطريق نهائياً على هذا الاحتمال، تاركاً كوّة صغيرة لسيناريو انقلابي قد يضعه على حلبة المبارزة المارونية. هو بنفسه، يعرف جيّداً أنّ حصوله على لقب مرشّح رئاسي، دونه عقبات كثيرة، أبرزها الفيتوات الدولية، مع أنّه أوحى أنّ الخطوط مع الولايات المتحدة الأميركية لم تعد مقفلة بوجهه، وحاول توجيه رسالة إيجابية باتجاه السعودية من خلال الإشادة بسلوك ولي العهد محمد بن سلمان في ما خصّ النهضة الاقتصادية... والفيتوات الداخلية التي لا تقلّ ممانعة وقساوة، وتجعل ترشيحه ضرباً من ضروب الخيال.اذ إنّ «حزب الله» يكاد يكون الحليف الوحيد المتبقي لرئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» بعدما أفقدته الخصومات كلّ التفاهمات السابقة. وهو بالتالي يحتاج إلى تدخّل إلهي يجعل منه مرشّحاً مقبولاً أو تفاهمياً، وإلى سنوات ضوئية لكي يصير جدّياً. ما يعني أنّ التلميح بامكانية قفزه إلى حلبة الترشيحات، هو مجرّد ورقة يسعى إلى استثمارها لا أكثر.في المقابل، فقد كشف باسيل في مقابلته هذه الكثير من المعطيات، أو بالأحرى سلّط عليها الضوء بشكل واضح لا لبس فيه، وأبرزها حسم «حزب الله» ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اللغط حول مرشحهما، وحسما هويته: رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ربطاً بالمعيار الذي حدّده «الحزب» لهوية من سيخلف الرئيس ميشال عون في الرئاسة الأولى، وهو حماية «ظهر المقاومة»، ما يعني اسقاط كلّ الترشيحات الواردة في هذا السياق.بناء عليه، يقول المطلعون إنّ قرار «حزب الله» بالانتقال من مربّع الصمت المطبق إلى مربّع الكشف عن مرشّحه، ينمّ عن قناعة لدى «الحزب» بأنّ العمل على رفع رصيد سليمان فرنجية، اذا ما اقتنع باسيل بوجوب التفاهم معه، سيجعل من رئيس «تيار المردة» منافساً قوياً خصوصاّ وأنّ خطوة التفاهم مع «التيار الوطنيّ الحرّ» ستحمّس أطرافاً أخرى على الاقدام على خطوة مماثلة، ومنهم رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط غير الممانع لترشيح القطب الزغرتاوي، وعدد لا بأس به من النواب السنّة المقربين من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري. الأمر الذي قد يجعل من معركة سليمان فرنجية، أمراً واقعاً من شأنه أن يحرّك المياه الراكدة خصوصاً وأنّ الأخير يصرّ على التأكيد أنّ المناخ الدولي غير ممانع لوصوله، كما موقف البطريركية المارونية.يقول المتابعون إنّ أمام باسيل واحد من خيارين إمّا التفاهم مع فرنجية سريعاً لتكوين كرة ثلج قادرة على فرض مرشح من هذا المحور، وإمّا استهلاك مزيد من الوقت الذي قد لا يغيّر المعادلة، ليعود ويتفاهم معه.