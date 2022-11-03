Advertisement

لبنان

حدث لأول مرة في الضمان الاجتماعي.. وهذه تداعياته على المرضى

Lebanon 24
03-11-2022 | 23:53
A-
A+
Doc-P-1007287-638031385574568126.jpg
Doc-P-1007287-638031385574568126.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن" وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أمس التحويلات الخاصة بصرف 400 مليار ليرة لبنانية لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كبدل نفقات مرض وأمومة. وأخذت التحويلات طريقها الى تنفيذ الإجراءات التي تضع المبلغ المذكور في حساب الصندوق في غضون الساعات الـ 48 المقبلة. ولن يكون للمبلغ المحوّل وقع على نسبة التغطية للمنتسبين الى الضمان، باعتبار انه مرصود في الموازنة العامة. وكانت سدّدت وزارة المال كما أوضح مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي لـ"نداء الوطن" مبلغ 225 مليار ليرة سابقاً واليوم تمّ تحويل 400 مليار ليرة، اي بمبلغ إجمالي 625 مليار ليرة، ونأمل أن يتمّ تسديد المبلغ المتبقّي وهو 625 مليار ليرة قبل نهاية السنة". لافتاً الى أنها "المرة الأولى بتاريخ الضمان التي يحقّق فيها الصندوق دخلاً بقيمة 625 مليار ليرة للأموال المرصودة له بأقلّ من سنة".
Advertisement

وبذلك لن يؤدّي هذا المبلغ الى زيادة تسعيرة الضمان الإستشفائية والخارجية في الوقت الراهن بعد أن تمّ رفعها مرتين ونصف بناءً على المبلغ المرصود في الموازنة. وبذلك تعرفات الضمان يجب أن تسدّد نسبة 50% من الفاتورة الإستشفائية ما عدا المستلزمات الطبية والأدوية"، مشيراً الى "السعي لرفع التعرفة الى 5 مرات عن التعرفة القديمة".

اما عن موضوع الأدوية والمستلزمات الطبية، فيبحث الضمان بحسب كركي في "كيفية التعاون مع الدولة اللبنانية ووزارة الصحة لإيجاد حلّ له وطريقة للتسعير وفق أقلّ تعرفة ممكنة، باعتبار ان المستشفيات تتقاضى التسعيرة بالدولار النقدي أو بسعر السوق السوداء".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:12 | 2022-11-03
23:27 | 2022-11-03
23:34 | 2022-11-03
00:42 | 2022-11-04
00:19 | 2022-11-04
00:17 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website