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لبنان

احتفال حزب الله : في الناقورة أم الضاحية؟

Lebanon 24
04-11-2022 | 00:16
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كتبت" نداء الوطن": يبدو أن «حزب الله» قد صرف النظر عن اقامة مهرجان في الناقورة احتفاء باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، غداً السبت، في خطوة قد أثارت تساؤلات جمّة ورسمت أكثر من علامة استفهام حول أسباب ذلك، خصوصاً وأنّه كان برعاية الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي كان يفترض أن يلقي كلمة في المناسبة يطلق خلالها مواقف وصفت بـ»المهمّة». وفيما لم تعرف بعد طبيعة الاسباب التي أدّت الى اتخاذ القرار بإلغاء المهرجان والكلمة، وعما اذا كانت ترتبط في مكان ما بنتائج الانتخابات الاسرائيلية التي أدّت الى فوز بنيامين نتنياهو برئاسة الحكومة، وهو المتشدد في مسألة اتفاق الترسيم وقد سبق ان تعهّد في حملته الانتخابية بإلغائه، قبل أن يتراجع معلناً إنه سيتعامل معه كما تعامل مع اتفاق «أوسلو» للسلام، علمت»نداء الوطن» أنّ نصرالله سيتحدث في مناسبة «يوم الشهيد» في 11 تشرين الثاني الجاري، في احتفال يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية، علماً أنّ الحزب يقيم عادة في 11/ 11 من كل عام في هذه المناسبة.
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