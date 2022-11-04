7 إصابات جديدة بالكوليرا... ماذا عن الوفيات؟

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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل "7 اصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى 413، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 18".كما نشرت وزارة الصحة خريطة تظهر عدد الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.