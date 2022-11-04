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لبنان
ماذا قال مرجع استشاري عن"أصحاب العقول المتوسطة الإستيعاب"؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-11-2022
|
02:15
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وصف مرجع إستشاري ودستوري ما أقدم عليه رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في اليوم ما قبل الاخير من عهده، لجهة اصدار مرسوم قبول إستقالة الحكومة وتوجيه رسالة الى المجلس النيابي، بأنه حق دستوري لكنه "لزوم ما لا يلزم".
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وقال في جلسة نقاش" سأكرر عليكم مثلا سهلا سبق وقلته لاصحاب العقول المتوسطة الإستيعاب والمعدومة حتى، لكنهم لم يستوعبوا . عندما يكون رئيس الحكومة المكلف هو نفسه رئيس الحكومة المستقيلة، أي حكومة تصريف الأعمال، فانه بإنتهاء العهد تنتفي صفة التكليف عنه وتبقى صفة رئيس حكومة تصريف الأعمال له بالمعنى الضيق كما ينص الدستور ، وهذه هي الحال مع الرئيس نجيب ميقاتي فكانت قوته أنه المكلّف والمُصرِّف" .
وختم المصدر "عندما سألوني، في حينه عن رأيي، قلت لهم إن توصية مجلس النواب ستكون حتما لصالح حكومة تصريف الأعمال".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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