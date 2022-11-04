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لبنان
نائبان حضرا "بالسر"
Lebanon 24
04-11-2022
|
02:30
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شكل اللقاء النيابي الذي جمع 27 نائبا معارضا في البيت المركزي لحزب الكتائب قبل ايام تطورا جديا في مسار التوازنات النيابية، الا ان هذا اللقاء شهد اخفاء مشاركة بعض النواب الذين حضروا وناقشوا كل الملفات مع زملائهم من دون ان يتم الاعلان عن مشاركتهم في البيان الذي صدر.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن "النائبين التغييريين" ملحم خلف وبولا يعقوبيان شاركا في الاجتماع من دون الاعلان عن مشاركتهما لاسباب مرتبطة باعتبارات خاصة بهما.
وتؤكد المصادر "ان هذين النائبين قد ينضمان علنا الى "اللقاء التنسيقي" في الايام المقبلة، من دون ان يتحدد بالضبط السبب الذي منعهما من المشاركة العلنية في اللقاء الاول".
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