قاما بعدة عمليات سرقة بقوة السلاح... اليكم ما حلّ بهما؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من وحدة الشرطة القضائية في مفرزة حلبا القضائية، بتوقيف كل من اللبنانيين (أ.د) و (ع.ط) في محلة وادي الجاموس في عكار.

وعملية التوقيف جاءت بعد صدور عدة مذكرات بحقهما متعلقة بجرم سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات نارية.