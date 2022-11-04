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لبنان

قاما بعدة عمليات سرقة بقوة السلاح... اليكم ما حلّ بهما؟

Lebanon 24
04-11-2022 | 02:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام قوة من وحدة الشرطة القضائية في مفرزة حلبا القضائية، بتوقيف كل من اللبنانيين (أ.د) و (ع.ط) في محلة وادي الجاموس في عكار.
 
وعملية التوقيف جاءت بعد صدور عدة مذكرات بحقهما متعلقة بجرم سلب بقوة السلاح وسرقة دراجات نارية.
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عكار

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