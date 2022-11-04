جو خريفي يسيطر على الويك اند.. والأمطار تعود في هذا الموعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الإثنين ، حيث يتأثر بنخفض جوّدي مركزه الجزر اليونانية يؤدي الى طقس متقلب.معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين 17و 25 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الداخل ودون تعديل عل الساحل وفوق الجبال، يتكون الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.السبت: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية، واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية.الأحد: قليل الغيوم صباحا دون تعديل بدرجات الحرارة، يتحوّدل تدريجيا بدءا من المساء الى غائم مع اقتراب المنخفض الجوي، وتكون الأجواء مهيأة فجر الإثنين لأمطار خفيفة متفرقة ورياح نشاطة مع بقاء تكون الضباب الكثيف على المرتفعات بسب ارتفاع نسبة الرطوبة.الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية، وهطول أمطار متفرقة شمالا مترافقة مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد أحيانا. تخف حدة الامطار مساء و يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات.- الحرارة على الساحل من 17 الى 27 درجة، فوق الجبال من 8 الى 21 درجة، في الداخل من 8 الى 25 درجة.