23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الرئيس ميقاتي استقبل السفير السعودي في لبنان
Lebanon 24
04-11-2022
|
03:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في السراي الحكومي صباح اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترقبوا بعد قليل حديثاً مباشراً لدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع "التلفزيون العربي" عبر "لبنان 24"
Lebanon 24
ترقبوا بعد قليل حديثاً مباشراً لدولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع "التلفزيون العربي" عبر "لبنان 24"
04/11/2022 11:59:43
04/11/2022 11:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية": هدفنا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت وأن يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي لـ"سكاي نيوز عربية": هدفنا انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت وأن يجمع اللبنانيين ولا يفرقهم
04/11/2022 11:59:43
04/11/2022 11:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الرّئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الدستور لا يسمح بـ"فراغ" بل هناك شغورٌ رئاسي والدستور واضح بأن مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور
Lebanon 24
الرّئيس نجيب ميقاتي عبر "الجديد": الدستور لا يسمح بـ"فراغ" بل هناك شغورٌ رئاسي والدستور واضح بأن مجلس الوزراء يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور
04/11/2022 11:59:43
04/11/2022 11:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ"الجديد": توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة هو "لزوم ما لا يلزم" ويعتبر كأنه لم يكن ولا يغير من الواقع شيئًا وندعو لمراجعة ما قاله المرجع الدستوري إدمون رزق اليوم بوصفه هذا الأمر بالخيانة العظمى
Lebanon 24
أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ"الجديد": توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة هو "لزوم ما لا يلزم" ويعتبر كأنه لم يكن ولا يغير من الواقع شيئًا وندعو لمراجعة ما قاله المرجع الدستوري إدمون رزق اليوم بوصفه هذا الأمر بالخيانة العظمى
04/11/2022 11:59:43
04/11/2022 11:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نجيب ميقاتي
وليد البخاري
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
Lebanon 24
الجيش يتدّخل لضبط الوضع خارج الـ"أم تي في" بعد العراك في حلقة "صار الوقت" (فيديو)
17:14 | 2022-11-03
03/11/2022 05:14:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مساء.. هذا ما حصل امام كنيسة مار مخايل في الشياح
Lebanon 24
مساء.. هذا ما حصل امام كنيسة مار مخايل في الشياح
12:41 | 2022-11-03
03/11/2022 12:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
Lebanon 24
سجال حادّ بين ستريدا جعجع وجبران باسيل... إليكم ما حصل بينهما في مجلس النواب
06:40 | 2022-11-03
03/11/2022 06:40:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته المتداولة عصر اليوم
10:45 | 2022-11-03
03/11/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار مساء!
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار مساء!
15:20 | 2022-11-03
03/11/2022 03:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:55 | 2022-11-04
بيانٌ جديد مهمّ من "الماليّة" بشأن رواتب المتقاعدين.. ماذا فيه؟
05:45 | 2022-11-04
أمنياً.. ماذا يجري ليلاً في الشيّاح؟
05:40 | 2022-11-04
بلدية صيدا تواصل تنفيذ خطة تنظيم السوق التجاري
05:38 | 2022-11-04
الآن.. ماذا يجري داخل المصارف؟
05:30 | 2022-11-04
برّي رمى الكرّة في ملعب "القوّات" و"التيّار"... ماذا عن ترشّيح فرنجيّة؟
05:15 | 2022-11-04
رسالة علنيّة.. هكذا ردّ قائد الجيش على باسيل
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
04/11/2022 11:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
04/11/2022 11:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
04/11/2022 11:59:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact