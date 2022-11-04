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لبنان

الرئيس ميقاتي استقبل السفير السعودي في لبنان

Lebanon 24
04-11-2022 | 03:17
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في السراي الحكومي صباح اليوم.
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