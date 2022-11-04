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لبنان

مبادرة رياضية لافتة من الـLBCI

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-11-2022 | 03:45
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بعد الخلاف الذي وقع بين"المؤسسة اللبنانية للإرسال " LBCI وإدارة ملعب نهاد نوفل التي طلبت مبالغ باهظة من أجل السماح لمنتخب لبنان الى كأس العالم لكرة السلة بالتمرين،  واقامة مبارياته الدولية على ارض  الملعب، وسعت لادخال الملف الرياضي في حسابات الانتخابات البلدية، وفق ما قالت مصادر معنية، قامت الـ LBCI،  بمبادرة رياضية وطنية وسارعت الى التواصل مع وزارة الشباب والرياضة، متعهدة بإصلاح كل الأعطال  والاضرار في صالة "الشيخ بيار الجميل الرياضية" في المدينة الرياضية. 
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ووفق المعلومات انهت الـ LBCI، عبر فريق عمل متخصص، كل الأعمال  المطلوبة في وقت قياسي فتم ترميم الملعب واصلاح المدرجات ،وكان التمرين الاول للفريق على ارض الملعب قبل يومين. وسيشهد الملعب بعد أيام إستكمال التصفيات المؤهلة الى كأس العالم لكرة السلة .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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