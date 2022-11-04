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لبنان

مفاجأة غير متوقعة من كهرباء لبنان.. هذا ما ينتظرنا الشهر المقبل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-11-2022 | 04:15
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أكدت مصادر متابعة عبر "لبنان 24" ان فاتورة الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان ستشهد ارتفاعاً كبيراً الشهر المقبل، حيث من المتوقع ان تعمد المؤسسة الى تحصيل الفواتير السابقة دفعة واحدة اعتباراً من الشهر الماضي ولفترة سنة ونصف على أقل تقدير، لكي تتمكن بعدها من البدء بجباية الفواتير الجديدة على السعر المرتفع الذي حددته المؤسسة.
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الا ان مصادر مؤسسة كهرباء لبنان اكدت "ان جباية الفواتير القديمة ستعتمد نمطا منطقيا يأخذ في الاعتبار وضع الناس".
وفي سياق متصل، لاحظ اللبنانييون تحسناً مقبولاً بالتغذية الكهربائية منذ يوم الاثنين الماضي، حيث بدأت التغذية ترتفع الى حدود الـ3 أو 4 ساعات يومياً.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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