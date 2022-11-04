Advertisement

لبنان

نعتذر!... "ما معنا بنزين"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-11-2022 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1007354-638031507360757683.jpg
Doc-P-1007354-638031507360757683.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتناقل المواطنون في بعض المناطق  أخبارا عن اعتذار قوى الأمن الداخلي عن عدم التدخل عند التواصل معها بسبب عدم توفّر مادة البنزبن في آلاليات العسكرية.
وفي التفاصيل، انه عند وقوع اشكال معين، يحاول الاهالي التواصل مع أقرب "مخفر درك" لتكون الاجابة "نعتذر منكم، لكننا لا نملك البنزبن. اذا أردتم يمكنكم ان تأتوا وتصطحبوننا بسياراتكم فنقوم بالواجب المطلوب منا".
Advertisement

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-11-04
05:30 | 2022-11-04
07:47 | 2022-11-04
09:36 | 2022-11-04
09:28 | 2022-11-04
09:15 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website