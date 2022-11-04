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لبنان

مرقص: العطل ليس بالدستور إنما بالممارسة

Lebanon 24
04-11-2022 | 04:21
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شدد رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص على أن الدستور واضح ونصوصه صريحة، مؤكدا أن العطل ليس بالدستور إنما بالممارسة.

وإذ لفت مرقص في حديث الى صوت كل لبنان الى وجود حاجة لتطوير الدستور ونصوصه، رأى أن المشكلة الحقيقية اليوم تكمن في عدم التطبيق لأن من هو مولج بتطبيق الدستور يسعى الى تفسيره بدلا من ذلك.
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وعن إشكالية صلاحية حكومة تصريف الأعمال بعد توقيع مرسوم قبول استقالتها، أوضح مرقص أنه بصرف النظر عن النصوص، فإن النظام الدستوري في البلد يحرص على عدم الانقطاع في الحكم إذ لا يمكن تصوّر الفراغ، وبالتالي فلا يمكن تفسير المادة 62 من الدستور التي تنص على تسلّم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة باتجاه تعطيلي، على أن تكون أعمال الحكومة محصورة بالحد الأدنى الذي يتيح تسيير المرافق العامة وعدم التمادي باستخدام الصلاحيات الى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.
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