أعلنت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، عن عدم استقبال جمهور "التيّار الوطني الحر" في برنامج "صار الوقت"، وذلك نتيجة للإشكال الكبير الذي حصل خلال حلقة، أمس الجمعة.

وجاء في بيان المحطّة: "بدا واضحاً أنّ من يسمّون أنفسهم الحرس القديم استعدّوا عمداً للإشكال الذي حصل في الأمس في استديو صار الوقت، وكاد، ربما، يتسبّب بوقوع ضحايا. وبدا واضحاً أنّ هؤلاء يرغبون بالفوضى، وقد هدّد بعضهم بذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الحلقة، ثمّ هدّدوا المحطة بشكلٍ مباشر بعدها".

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وأضاف: "إنّ محطة mtv إذ تترك التعامل مع هؤلاء الى الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة، تؤكد أنّها سترفض، حتى إشعارٍ آخر، استقبال هذا الجمهور الموتور في برنامج صار الوقت، نتيجة ما قام به أمس على الرغم من إتاحة المجال له للتعبير مراراً عن الرأي، وهو ما يظهر جليّاً من خلال متابعة الحلقة، على أن يبقى الضيوف المنتمون الى التيّار مُرحّباً بهم للتعبير عن مواقفهم ومواقف حزبهم، وهو ما تحرص عليه mtv ولن تتخلّى عنه، مهما تعرّضت لحملاتٍ مسيئة".