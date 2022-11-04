Advertisement

لبنان

أثناء عمله... سقط عن سطح أحد المنازل وفارق الحياة

Lebanon 24
04-11-2022 | 04:42
A-
A+
Doc-P-1007377-638031558977549660.jpg
Doc-P-1007377-638031558977549660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "م.ط" للسقوط أثناء قيامه بالعمل، من سطح أحد المنازل في بلدة "بيت ايوب" في عكار.
 
وعلى الفور، فارق الحياة متأثرا باصابته.
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
جرحى في انزلاق فان على طريق عام بلدة بزال العكارية بسبب الامطار
lebanon 24
04/11/2022 15:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
النار تشتعل بخطّ أنانيب النفط في سهل عكار... اليكم التفاصيل
lebanon 24
04/11/2022 15:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية تلبيرة حول انتشار الكوليرا: المزروعات العكارية تروى من المياه الجوفية النظيفة الخالية من أي تلوث
lebanon 24
04/11/2022 15:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة فراس الأبيض عبر "الجديد": هناك نسبة إصابات كبيرة بـ"الكوليرا" في عكار
lebanon 24
04/11/2022 15:47:31 Lebanon 24 Lebanon 24

عكار

بيت ايوب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-11-04
05:30 | 2022-11-04
07:47 | 2022-11-04
09:36 | 2022-11-04
09:28 | 2022-11-04
09:15 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website