أثناء عمله... سقط عن سطح أحد المنازل وفارق الحياة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض المواطن "م.ط" للسقوط أثناء قيامه بالعمل، من سطح أحد المنازل في بلدة "بيت ايوب" في عكار.

وعلى الفور، فارق الحياة متأثرا باصابته.