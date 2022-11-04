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لبنان

أمنياً.. ماذا يجري ليلاً في الشيّاح؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-11-2022 | 05:45
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كشفت معلومات "لبنان24" أن "حزب الله" سعى مؤخراً إلى تشديدِ إجراءاته الأمنيّة في نطاق الضاحية الجنوبيّة لبيروت، حيثُ كثّف إقامة الحواجز وعزّز انتشار عناصره على أكثر من نطاق لاسيما عند تخوم منطقة الشيّاح.
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ولفتت المصادر إلى أنّ تلك الإجراءات قد تكونُ مرتبطة بـ"إخباريات" مُعينة مرتبطة بأمورٍ أمنية، لكنها أوضحت أن الإجراءات هذه قد تندرجُ تحت الإطار الرّوتيني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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