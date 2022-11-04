أمنياً.. ماذا يجري ليلاً في الشيّاح؟

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كشفت معلوماتأن "حزب الله" سعى مؤخراً إلى تشديدِ إجراءاته الأمنيّة في نطاق الضاحية الجنوبيّة لبيروت، حيثُ كثّف إقامة الحواجز وعزّز انتشار عناصره على أكثر من نطاق لاسيما عند تخوم منطقة الشيّاح.ولفتت المصادر إلى أنّ تلك الإجراءات قد تكونُ مرتبطة بـ"إخباريات" مُعينة مرتبطة بأمورٍ أمنية، لكنها أوضحت أن الإجراءات هذه قد تندرجُ تحت الإطار الرّوتيني.