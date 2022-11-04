الآن.. ماذا يجري داخل المصارف؟

علِم "لبنان24" من مصادر مصرفية إن بعض المصارف بدأ، اليوم الجمعة، بصرف المساعدة الاجتماعية للعسكريين.

وأشارت المصادر إلى أنّ عدد المصارف الذي أدى تلك العملية بلغ حتى الآن 8، فيما من المتوقع أن يتزايد هذا الرقم تباعاً خلال الساعات المقبلة.