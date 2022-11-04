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لبنان

بلدية صيدا تواصل تنفيذ خطة تنظيم السوق التجاري

Lebanon 24
04-11-2022 | 05:40
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بمتابعة وتوجيهات من رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، واصلت فرق البلدية الإجراءات التنفيذية لخطة تنظيم السوق التجاري، والتي تتم بناء لطلب من جمعية تجار صيدا وضواحيها برئاسة الأستاذ علي الشريف بموجب الإجتماع المشترك في 14 أيلول 2022 ، وبالتنسيق أيضا مع لجنة تنظيم المدينة في أمانة سر صيدا تواجه.
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وفي هذا الإطار أعادت البلدية صباح اليوم الجمعة تركيب العارض الحديدي عند مدخل السوق التجاري وهو بارتفاع 3.20 متر ما يحول دون مرور الشاحنات الكبيرة ، والتي تتسبب بأضرار في شوارع السوق التي تم تبليطها لتكون مخصصة للمشاة ، حيث تعمل فرق المتعهد شركة دنش منذ منتصف شهر أيلول العام الجاري على إعادة صيانة وترميم الأجزاء المتضررة.
وسيتم لاحقا تحديد المنافذ الخاصة  إلى السوق لمرور سيارات الإطفاء والدفاع المدني والإنقاذ والآليات الضرورية للحالات الطارئة. 
كما قامت فرق البلدية بوضع عوائق إسمنتية على  أجزاء من الجانب الأيمن  في شارع السوق التجاري لمنع وقوف السيارات ضمن إطار الخطة المشار إليها .
وكذلك قامت بوضع عوارض إسمنتية في أجزاء مختلفة من وسطية شارع رياض الصلح والتي كانت تستعمل من قبل سائقي السيارات للإلتفاف إلى المسرب الآخر ما يتسبب بإزدحام وإعاقة لحركة السير.   
وأشرف على هذه الأعمال رئيس المصلحة الهندسية المهندس الدكتور زياد الحكواتي وبمؤازرة من شرطة بلدية صيدا بإمرة المفوض ثالث بدر القوام، وفرق الطوارىء وورش البلدية.
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