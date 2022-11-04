بيانٌ جديد مهمّ من "الماليّة" بشأن رواتب المتقاعدين.. ماذا فيه؟

أعلنت وزارة الماليّة، اليوم الجمعة، أنّ المعاش التقاعدي لجميع المتقاعدين عن شهر تشرين الأول، سيتم العمل على صرفه فور نشر موازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية، في الأيام المقبلة.

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