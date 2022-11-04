بيانٌ جديد مهمّ من "الماليّة" بشأن رواتب المتقاعدين.. ماذا فيه؟

أعلنت وزارة الماليّة، اليوم الجمعة، أنّ المعاش التقاعدي لجميع المتقاعدين عن شهر تشرين الأول، سيتم العمل على صرفه فور نشر موازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية، في الأيام المقبلة.
وقالت الوزارة في بيانها: "بعدما أنهت وزارة المالية تحويل المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين مدنيين وعسكريين يوم أمس الخميس 3 تشرين الثاني وأحالتها الى مصرف لبنان، الذي أحالها بدوره الى المصارف الخاصة، يهمّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن يطمئن المتقاعدين جميعاً، الى أن المعاش التقاعدي عن شهر تشرين الأول، سيتم العمل على صرفه فور نشر موازنة العام 2022 في الجريدة الرسمية، في الأيام القليلة المقبلة".