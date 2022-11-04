وزارة الصحة تحقق بوفاة طفل في مستشفى في البقاع

صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:



"بتوجيهات من وزير الصحة، بدأت مديرية العناية الطبية، في وزارة الصحة، ومنذ البارحة مساءً، بالتحقيق في حادثة وفاة الطفل أ.ع، وعمره سنة، في مستشفى في البقاع. وتم الاتصال برئيس مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي، وذلك لان والد الطفل عنصر في قوى الامن. وعلى الفور باشرت مصلحة الصحة في قوى الامن الداخلي في البقاع بالتحقيق في الحادثة بالتعاون مع وزارة الصحة ".

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