الجيش: تمرين حول المراقبة الديناميكية للأهداف البرية والبحرية

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن تمرين لعناصر من فوج مغاوير البحر حول المراقبة الديناميكية للأهداف البرية والبحرية Maritime Dynamic ISR بالتعاون مع القوات الجوية وفريق تدريب أميركي، بين ميناءي العقيبة وجبيل بحراً، وفي منطقة الصفرا براً.

Advertisement