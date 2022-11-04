Advertisement

لبنان

الجيش: تمرين حول المراقبة الديناميكية للأهداف البرية والبحرية

Lebanon 24
04-11-2022 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1007409-638031633856352224.jpg
Doc-P-1007409-638031633856352224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" عن تمرين لعناصر من فوج مغاوير البحر حول المراقبة الديناميكية للأهداف البرية والبحرية Maritime Dynamic ISR بالتعاون مع القوات الجوية وفريق تدريب أميركي، بين ميناءي العقيبة وجبيل بحراً، وفي منطقة الصفرا براً.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
لجنة الأمن الغذائي تطمئن: توافر كل مقومات الحفاظ على الأمن الغذائي في لبنان
lebanon 24
04/11/2022 15:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
منتخب الاعلام اللبناني يفوز على منتخب قدامى اللاعبين اللبنانيين الدوليين في كرة القدم
lebanon 24
04/11/2022 15:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب كميل شمعون من وزارة الداخلية: نتمنّى طي موضوع التجنيس خصوصاً بعدما رأينا ما حصل في المراسيم السابقة والجنسية اللبنانية لا يجب أن تُمنح إلا لمَن يستحقّها بكلّ ما للكلمة من معنى ولأشخاص "منشوف حالنا فيهم"
lebanon 24
04/11/2022 15:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أطلق النار على عناصر الدورية عند محاولة توقيفه.. هذا ما جرى في منطقة جبل لبنان!
lebanon 24
04/11/2022 15:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الحيش

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-11-04
05:30 | 2022-11-04
07:47 | 2022-11-04
09:36 | 2022-11-04
09:28 | 2022-11-04
09:15 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website