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لبنان

دعوة للنزول الى الشارع رفضا لرفع الدعم الكلي عن الكهرباء "المدولرة"

Lebanon 24
04-11-2022 | 07:27
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علق رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبد الله، في تصريح على قرار رفع الدعم الكلي عن الكهرباء و"دولرتها"، وقال: "بعد ان وضعوا لبنان مجتمعين على سكة الفراغ الكلي غير آسفين عليه ولا على الشعب الذي وضعوه منذ أكثر من عامين على سكة الفقر والجوع والموت. وعند كل محطة من محطات الازمة الاقتصادية والانهيار المالي برفعهم للدعم الكلي عن كل مقومات الحياة  تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي كنا وما زلنا نشاهد ونقرأ اسماء تلك المحطات التي نمر بها ونتوقف عندها بدءا من المحروقات والمواد الغذائية مرورا بالطحين المدعوم وبرغيف خبز الفقراء، وصولا الى الدواء والاستشفاء والتعليم المدرسي والجامعي ودولترهم...".
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وقال: "بعد ثلاثة أشهر من اليوم سيدفع الشعب فاتورة كهرباء مدولرة قابلة للزيادة في سعر الكيلو واط. فإلى الشارع والى الساحات للتصدي لرفع الدعم الكلي عن الكهرباء، ومن خلال الهاء الشعب بمناكفاتهم التحاصصية واشتباكهم السياسي ومن خلال الفراغ الكلي الذي اوصلونا اليه يحاولون تمرير كل متطلبات صندوق النقد الدولي وشروطه، ويبقى الخوف الاكبر هو ما يحضر للقطاع العام ولموظفيه في كافة الادارات ولمتقاعديه ومحاولتهم التخلص من ما يقارب ال 300 الف موظف ومتقاعد في القطاع العام" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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