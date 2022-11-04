خير تفقد مع وفد من السفارة الماليزية مدرستين في قضاء المنية

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وكان في استقبال الخير والوفد، مدير المدرسة غازي الحلاق في مبنى مدرسة البلاط الرسمية للبنات، في حضور مديرتها رانيا حمداش، وذلك بسبب اعمال الصيانة والتصليح التي تقام في مبنى مدرسة النبي يوشع الرسمية.واطلع الوفد الماليزي المرافق على حاجات المدارس التربوية والطبية في مناطق الريف الاكثر فقراً. وبدوره، قدم اللواء خير 70 محفظة لطلاب مدرسة البلاط، و6 حواسيب لمدرسة النبي يوشع الرسمية.وشكر الحلاق وحمداش اللواء خير على دعمه للمدارس الرسمية واهتمامه بالشؤون التي من شأنها رفع مسيرة العلم.وبعدها، جال اللواء خير مع قنصل ماليزيا برفقة حلاق على مبنى مدرسة النبي يوشع واطلعوا على اعمال الترميم والصيانة، في حضور متعهد الاشغال محمد السيد.