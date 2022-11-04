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دانَ وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، ما حصل أمس أمام محطة الـ "أم تي في"، آسفاً لسقوط إصابات وجرحى، معتبراً أنّ "الجميع مطالبون بالتحلّي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لتجاوز الأزمة الحالية".ودعا المكاري في بيان "القوى السياسية ووسائل الإعلام إلى الابتعاد عن كلّ ما يثير التشنّجات والاحتقان"، وطالب الجميع "بممارسة الرقابة الذاتية في التعبير عن المواقف والآراء، مراعاةً للوضع العام الذي يتّسم بالدقة والتعقيد".