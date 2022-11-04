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لبنان

أطلق النار على عناصر الدورية عند محاولة توقيفه.. هذا ما جرى في منطقة جبل لبنان!

Lebanon 24
04-11-2022 | 07:29
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

 
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"بتاريخ 4 / 11 / 2022، وأثناء ملاحقة دورية من مديرية المخابرات في منطقة جبل لبنان المطلوب (ح.ز.) لدى فراره بسيارة يقودها شخص آخر، وعند محاولة توقيفه، أطلق النار على عناصر الدورية وأصاب أحد العسكريين بجروح، فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى مقتله وتوقيف من كان برفقته.

والمذكور (ح.ز.) مطلوب بموجب ٢١ مذكرة توقيف لارتكابه عدة جرائم أهمها قتل أحد الأشخاص في منطقة البقاع وإطلاق النار على دوريات أمنية وتهريب أحد أخطر تجار المخدرات الملقب "أبو سلة" وتجارة الأسلحة وإدارة شبكات للإتجار بالمخدرات وترويجها في أكثر من منطقة لبنانية.

 

ضُبِط سلاحه المستخدَم في إطلاق النار إضافة إلى أوراق ثبوتية مزورة وكمية من المخدرات ومبلغ مالي. وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

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