ضبط معمل لتصنيع المخدّرات داخل مزرعة في بعلبك (صور)

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 4 / 11 / 2022، دهمت قوة من الجيش في بلدة حوش بردى – بعلبك مزرعة عائدة للمدعو (ع.ع.ز.) الملقب "جبران" وشقيقه (ح.ع.ز.) من دون العثور عليهما وضبطت داخلها معملاً لتصنيع المخدرات. كما ضبطت كمية من حشيشة الكيف وآلات لتصنيع المخدرات وأمتعه عسكرية وذخائر حربية.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".