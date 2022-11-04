جريصاتي استقبل السفير الأسترالي وبحثا وضع الحكومة وملف الترسيم

استقبل الوزير السابق سليم جريصاتي في مكتبه، السفير الاسترالي اندرو بارنز، وعرضا الاوضاع العامة في البلاد في ظل شغور الرئاسة الاولى، ووضع حكومة تصريف الاعمال.

كذلك بحثا في ملف ترسيم الحدود البحرية وانعكاساته الايجابية.