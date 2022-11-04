Advertisement

لبنان

وزير الزراعة ترأس اجتماعا حول الكوليرا: للتعاون والتشبيك مع مختلف الجهات المحلية الفاعلة

Lebanon 24
04-11-2022 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1007461-638031687424657112.jpg
Doc-P-1007461-638031687424657112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في اطار متابعة وباء الكوليرا، ترأس وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اجتماعاً لخلية الازمة في الوزارة، في حضور المدير العام للوزارة، ورؤساء المصالح الزراعية الاقليمية ولجنة المتابعة مع وزارة الصحة العامة، حيث جرى مناقشة آخر التطورات والمعطيات الميدانية.
Advertisement
وبحسب بيان وزارة الزراعة، "تم الطلب من المصالح الاقليمية، المسح الفوري للمواقع الاكثر إنتشاراً للوباء وفق إحصاءات وزارة الصحة العامة، لاسيما في محافظات عكار وبعلبك الهرمل والبقاع والشمال، وتحديد نوع وحجم المزروعات الورقية او الحشائش تمهيداً لأخذ العينات وفحصها بالتعاون مع لجان المحافظات التي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية".
وفي سياق متصل، تتابع الوزارة إرشاداتها بهذا الإطار من خلال توعية المزارعين والمواطنين حول التصرفات السليمة التي تحمي وتحد من انتشار الوباء.
وشددت الوزارة على "ضرورة التعاون والتشبيك مع مختلف الجهات المحلية الفاعلة، لاسيما البلديات والإدارات الرسمية والجمعيات والمنظمات الدولية والاجهزة الامنية ووسائل الاعلام".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-11-04
12:49 | 2022-11-04
11:51 | 2022-11-04
11:45 | 2022-11-04
11:31 | 2022-11-04
11:30 | 2022-11-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website