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لبنان
ذهبية وفضيتان للبنان في معرض أندونيسيا الدولي للاختراع
Lebanon 24
04-11-2022
|
09:01
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تمكن وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث من حصد ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين من بين ٢٧٧ مشروع علمي تقدّم بها اكثر من ألفي مخترع من ٢٢ دولة مختلفة في معرض أندونيسيا الدولي للاختراع ٢٠٢٢ ( IID 2022) بعد النجاح الباهر الذّي حقّقه الوفد في معرض الابتكارات في نورنبرغ - الألمانية.
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جرى المعرض بين ٢٨ و٣١ تشرين الثاني وحكّمت المشاريع عبر تقنيّة "زووم". والمشروع الفائز بالميدالية الذهبية هو دواء من قشور الرمان اللبناني الطبيعي يعالج الجروح خلال فترة زمنية قصيرة وبدون أي مضاعفات وبنفس فعالية المنتجات الكيماوية نفذه: غصون البحري، الدكتورة هديل قاسم، الدكتورة روعة عبد الجابر، د. أ أ الركابي، د. م ناصر، الدكتور أنيس ضو، الدكتور أكرم حجازي، م صالح من المعهد العالي للدكتوراه للتكنولوجيا في الجامعة اللبنانية.
وفاز بالميدالية الفضية الاولى مشروع the cobot وهو روبوت يعالج انبعاثات ديوكسيد الكاربون خلال الحرائق للحد من الاختناق للطلاب جاد جبر، عمر عكاوي، اسعد الرجب، آدم الفرخ، بإشراف الأستاذ أحمد المصري من ثانوية جميل الرواس الرسمية للبنين.
وفاز بالميدالية الفضية الثانية ابتكار The Fras System وهو عبارة عن نظام حماية للحد من السرقات ولحماية المؤسسات من خطر التعرض لأي هجوم للطلاب آدم منصور، احمد بكداش، سعيد الجارحي بإشراف الأستاذ أحمد المصري من متوسطة الطريق الجديدة الثالثة الرسمية المختلطة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
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