الشابة "هبة" غادرت ولم تَعُد.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البلاغ التالي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:هبة قاسم سليمان (من مواليد عام 1990، لبنانية)التي غادرت، بتاريخ 3-11-2022، منزلها الكائن في بلدة ضهور الهوا – قضاء الكورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.