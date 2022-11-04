نحاس: المسؤولية ليست على الرئيس ميقاتي بعدم تشكيل الحكومة وهذه مرحلة انتقالية قصيرة

قال الوزير السابق نقولا نحاس في حديث لبرنامج "هنا بيروت" عبر قناة "الجديد"، "لا احد يأخذ صلاحيات أحد، وصلاحيات رئيس الجمهورية تذهب للحكومة مجتمعة وكلنا نريد إستمرارية المرفق العام وكل كلام خارج هذا السياق يراد منه صراع سياسي إنتهى مفعوله"، مشيراً الى انّ "الرئيس نجيب ميقاتي ليس لديه أي غاية سياسية وهو يمارس الشأن العام كرجل دولة وليس كسياسي".

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وأضاف نحاس: "تهبيط الهيكل" جريمة دستورية وخيانة عظمة والتعطيل هو شيء خارج الدستور ولهذا رئيس الحكومة يريد إنتخاب رئيس جمهورية "هلق" لأن لبنان بوضعية لا تسمح بظروف الشغور والناس أهم من الصراع السياسي"، مؤكدا: "النائب جبران باسيل قال أن ليس لديه وزراء في الحكومة وانا أؤكد أن الوزراء فريق عمل متجانس ولا أريد أن أتحدى أحد ولكن طالما نصاب الثلثيّن مؤمّن الحكومة "رح تكفي".

وتابع نحاس: "المسؤولية ليست على الرئيس ميقاتي بعدم تشكيل الحكومة والسلطة التنفيذية مُقيّدة اليوم بحسب أحكام الدستور وهذه مرحلة إنتقالية يجب أن تكون قصيرة جدًا. نحن بحاجة لمن يقرّب الأراء المتباعدة حول رئيس الجمهورية المقبل، والحوار الذي كان دعا اليه الرئيس بري هو ليس حوارًا عاديا إنما كان يهدف للإتفاق على كيفية تذليل العقبات ولإيجاد نقطة إلتقاء حول الإنتخابات الرئاسية".