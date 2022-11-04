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لبنان

الشاب محمد يسلم الروح على عجل.. هكذا قضى

Lebanon 24
04-11-2022 | 10:15
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أدى حادث سير مروّع على طريق دير انطار في بنت جبيل، الى وفاة الشاب محمد ح. من بلدة خربة سلم. 

وفي التفاصيل، عمل عناصر من جمعية الرسالة على نقل محمد واسعافه الى مستشفى تبنين الحكومي، الا انّه محاولات الانقاذ باءت بالفشل، وسلم الروح على عجل. 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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